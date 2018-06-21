FİNANS

Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,19 5,32 16,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,92 5,30 11,70 İhlas Holding 0,35 0,33 6,06 Netaş Telekom. 8,41 7,97 5,52 Banvit 11,40 10,90 4,59 Ford Otosan 66,20 63,40 4,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,45 1,39 4,32 Albaraka Türk 1,32 1,27 3,94 Tofaş Oto. Fab. 25,18 24,24 3,88 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,11 3,79 Park Elek.Madencilik 2,62 2,53 3,56 Göltaş Çimento 45,14 43,68 3,34 MLP Sağlık 14,05 13,60 3,31 Karsan Otomotiv 1,38 1,34 2,99 Trakya Cam 4,39 4,28 2,57 Türk Hava Yolları 12,96 12,64 2,53 ICBC Turkey Bank 4,90 4,78 2,51 Bim Mağazalar 65,25 63,70 2,43 Türk Traktör 50,40 49,22 2,40 Ege Endüstri 292,60 286,10 2,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 liraKuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira
Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

13 milyon konut için ödemeler başladı

13 milyon konut için ödemeler başladı

Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor

Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Halkbank'tan çay üreticisine destek

Halkbank'tan çay üreticisine destek

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.