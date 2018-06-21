Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,19 5,32 16,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,92 5,30 11,70 İhlas Holding 0,35 0,33 6,06 Netaş Telekom. 8,41 7,97 5,52 Banvit 11,40 10,90 4,59 Ford Otosan 66,20 63,40 4,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,45 1,39 4,32 Albaraka Türk 1,32 1,27 3,94 Tofaş Oto. Fab. 25,18 24,24 3,88 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,11 3,79 Park Elek.Madencilik 2,62 2,53 3,56 Göltaş Çimento 45,14 43,68 3,34 MLP Sağlık 14,05 13,60 3,31 Karsan Otomotiv 1,38 1,34 2,99 Trakya Cam 4,39 4,28 2,57 Türk Hava Yolları 12,96 12,64 2,53 ICBC Turkey Bank 4,90 4,78 2,51 Bim Mağazalar 65,25 63,70 2,43 Türk Traktör 50,40 49,22 2,40 Ege Endüstri 292,60 286,10 2,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

