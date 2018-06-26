Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,34 1,12 19,64 İhlas Holding 0,43 0,36 19,44 Bera Holding 1,86 1,74 6,90 Tümosan Motor ve Traktör 5,27 4,94 6,68 Koza Altın 40,00 37,60 6,38 Kardemir (D) 4,16 3,92 6,12 Tekfen Holding 16,45 15,78 4,25 Karsan Otomotiv 1,49 1,43 4,20 Deva Holding 4,09 3,93 4,07 Aselsan 22,20 21,36 3,93 Odaş Elektrik 4,52 4,35 3,91 Kartonsan 271,70 261,50 3,90 Global Yat. Holding 3,39 3,27 3,67 Netaş Telekom. 8,51 8,22 3,53 Sinpaş GMYO 0,61 0,59 3,39 Zorlu Enerji 1,53 1,48 3,38 Türk Hava Yolları 12,98 12,60 3,02 Tofaş Oto. Fab. 24,02 23,36 2,83 Vestel 8,53 8,30 2,77 Vakıf GMYO 1,86 1,81 2,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

