Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,58 1,41 12,06 İhlas Gayrimenkul 1,48 1,34 10,45 Odaş Elektrik 4,89 4,52 8,19 GSD Holding 0,70 0,65 7,69 Bera Holding 2,00 1,86 7,53 Yataş 20,40 19,10 6,81 Karsan Otomotiv 1,59 1,49 6,71 Gözde Girişim 2,87 2,69 6,69 Doğan Holding 0,98 0,92 6,52 Çemtaş 5,05 4,75 6,32 Ayen Enerji 3,71 3,49 6,30 Türk Hava Yolları 13,78 12,98 6,16 Galatasaray Sportif 1,68 1,59 5,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,31 5,63 Park Elek.Madencilik 2,83 2,68 5,60 Kipa Ticaret 2,08 1,97 5,58 Netaş Telekom. 8,95 8,51 5,17 Vakıf GMYO 1,95 1,86 4,84 Beşiktaş Futbol Yat. 2,40 2,29 4,80 Brisa 6,19 5,93 4,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

