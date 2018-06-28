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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,26 11,54 Kipa Ticaret 2,20 2,08 5,77 Çemtaş 5,33 5,05 5,54 Odaş Elektrik 5,13 4,89 4,91 İpek Doğal Enerji 6,10 5,84 4,45 Kardemir (D) 4,48 4,29 4,43 Koza Altın 43,40 41,56 4,43 Şok Marketler 8,73 8,36 4,43 Karsan Otomotiv 1,66 1,59 4,40 Galatasaray Sportif 1,75 1,68 4,17 Mavi Giyim 38,82 37,28 4,13 Şekerbank 1,27 1,22 4,10 Sasa Polyester 9,46 9,12 3,73 Anadolu Cam 2,80 2,70 3,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 2,44 3,69 Banvit 12,09 11,67 3,60 Ayen Enerji 3,84 3,71 3,50 Metro Holding 1,10 1,07 2,80 Koza Madencilik 6,50 6,33 2,69 Tat Gıda 4,32 4,21 2,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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