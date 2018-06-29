Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,43 2,04 19,12 Ayen Enerji 4,18 3,84 8,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,59 8,81 Tümosan Motor ve Traktör 5,71 5,34 6,93 Türk Traktör 52,00 48,70 6,78 Tekfen Holding 17,35 16,37 5,99 Beşiktaş Futbol Yat. 2,55 2,44 4,51 Soda Sanayii 6,20 5,98 3,68 Enka İnşaat 4,67 4,51 3,55 Anadolu Efes 23,60 22,84 3,33 Migros Ticaret 20,54 19,88 3,32 Yataş 21,26 20,60 3,20 Trakya Cam 4,15 4,03 2,98 Anadolu Cam 2,88 2,80 2,86 Ak Enerji 0,75 0,73 2,74 Şişe Cam 4,23 4,12 2,67 Alarko Holding 4,58 4,48 2,23 Koç Holding 14,22 13,92 2,16 Netaş Telekom. 9,16 8,97 2,12 T.S.K.B. 0,97 0,95 2,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

