Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 4,70 4,41 6,58 İş Fin.Kir. 2,92 2,76 5,80 Tümosan Motor ve Traktör 5,98 5,71 4,73 Gözde Girişim 3,04 2,91 4,47 Odaş Elektrik 5,43 5,22 4,02 Vestel 9,25 8,93 3,58 Alarko Holding 4,74 4,58 3,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 1,73 3,47 Türk Hava Yolları 13,99 13,54 3,32 Kordsa Teknik Tekstil 6,60 6,39 3,29 Karsan Otomotiv 1,72 1,67 2,99 Turcas Petrol 1,78 1,73 2,89 Aselsan 23,78 23,14 2,77 Pegasus 25,30 24,62 2,76 Otokar 77,50 75,45 2,72 Ak Enerji 0,77 0,75 2,67 Alarko GMYO 43,28 42,20 2,56 Bera Holding 2,05 2,00 2,50 Netaş Telekom. 9,36 9,16 2,18 Global Yat. Holding 3,61 3,54 1,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

