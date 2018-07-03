Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,35 6,07 4,61 Park Elek.Madencilik 3,07 2,95 4,07 Trakya Cam 4,27 4,13 3,39 Gübre Fabrik. 3,68 3,56 3,37 Özderici GMYO 5,53 5,35 3,36 Ereğli Demir Çelik 10,56 10,24 3,13 Tüpraş 110,60 107,30 3,08 Doğan Holding 1,01 0,98 3,06 Şişe Cam 4,35 4,23 2,84 Afyon Çimento 6,10 5,95 2,52 Kordsa Teknik Tekstil 6,75 6,60 2,27 Türk Traktör 52,05 51,00 2,06 İskenderun Demir Çelik 8,00 7,85 1,91 İş Fin.Kir. 2,97 2,92 1,71 Sinpaş GMYO 0,63 0,62 1,61 Tekfen Holding 17,45 17,20 1,45 GSD Holding 0,72 0,71 1,41 Aksa 11,81 11,66 1,29 Tümosan Motor ve Traktör 6,05 5,98 1,17 Turcas Petrol 1,80 1,78 1,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

