Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,39 2,25 6,22 Türk Telekom 5,58 5,27 5,88 Global Yat. Holding 3,75 3,55 5,63 Aselsan 26,54 25,58 3,75 Borusan Mannesmann 9,67 9,34 3,53 Ege Endüstri 313,00 305,40 2,49 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 T. Halk Bankası 7,72 7,59 1,71 Kardemir (D) 4,94 4,88 1,23 Şok Marketler 8,79 8,69 1,15 Doğan Holding 1,06 1,05 0,95 Koza Altın 43,68 43,30 0,88 Şekerbank 1,32 1,31 0,76 Tekfen Holding 17,77 17,67 0,57 Kartonsan 281,50 280,00 0,54 Çemtaş 5,75 5,72 0,52 Bera Holding 2,03 2,02 0,50 Turkcell 12,78 12,72 0,47 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 2,50 0,40 Türk Hava Yolları 14,42 14,37 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

