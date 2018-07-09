Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,63 1,54 5,84 Özderici GMYO 5,74 5,50 4,36 Türk Hava Yolları 15,01 14,42 4,09 Borusan Mannesmann 9,99 9,67 3,31 Otokar 78,35 75,85 3,30 ASELSAN 27,38 26,54 3,17 Kardemir (D) 5,04 4,94 2,02 T.S.K.B. 1,02 1,00 2,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,15 7,01 2,00 İş Bankası (C) 5,82 5,71 1,93 Mavi Giyim 38,68 38,00 1,79 Coca Cola İçecek 33,68 33,10 1,75 Park Elek.Madencilik 3,23 3,18 1,57 Halkbank 7,84 7,72 1,55 Hürriyet Gzt. 1,31 1,29 1,55 Tümosan Motor ve Traktör 5,82 5,74 1,39 Ak Enerji 0,77 0,76 1,32 Yataş 20,04 19,78 1,31 Zorlu Enerji 1,64 1,62 1,23 Vestel 9,13 9,02 1,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

