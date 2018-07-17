Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 26,74 24,12 10,86 GSD Holding 0,72 0,66 9,09 ASELSAN 28,76 26,82 7,23 İhlas Gayrimenkul 1,49 1,41 5,67 Park Elek.Madencilik 3,06 2,90 5,52 Koza Altın 38,88 36,86 5,48 Kardemir (D) 4,45 4,22 5,45 Türk Hava Yolları 15,90 15,11 5,23 Borusan Mannesmann 8,93 8,49 5,18 İhlas Holding 0,41 0,39 5,13 Karsan Otomotiv 1,65 1,57 5,10 Alarko Holding 4,38 4,17 5,04 Gübre Fabrik. 3,40 3,24 4,94 Migros Ticaret 18,40 17,59 4,60 İskenderun Demir Çelik 7,98 7,63 4,59 Halkbank 6,44 6,16 4,55 TAV Havalimanları 25,88 24,78 4,44 Ereğli Demir Çelik 10,59 10,14 4,44 Galatasaray Sportif 1,71 1,64 4,27 Koza Madencilik 5,53 5,32 3,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

