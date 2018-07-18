Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 11,04 10,59 4,25 Ege Endüstri 318,40 306,00 4,05 ICBC Turkey Bank 4,12 3,96 4,04 İhlas Gayrimenkul 1,55 1,49 4,03 Mavi Giyim 32,20 30,96 4,01 Hürriyet Gzt. 1,32 1,27 3,94 Bim Mağazalar 69,55 67,10 3,65 Anadolu Efes 20,56 19,91 3,26 Koza Altın 40,04 38,88 2,98 Koza Madencilik 5,69 5,53 2,89 Turkcell 11,51 11,20 2,77 İş Fin.Kir. 2,69 2,62 2,67 Enerjisa Enerji 6,05 5,90 2,54 Çemtaş 6,14 5,99 2,50 Türk Telekom 4,82 4,71 2,34 Kartonsan 268,00 262,00 2,29 Çemaş Döküm 2,35 2,30 2,17 Gözde Girişim 2,83 2,77 2,17 İş Bankası (C) 4,87 4,77 2,10 Aksa 10,82 10,60 2,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

