Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,94 2,45 20,00 Kipa Ticaret 2,38 1,99 19,60 Sasa Polyester 10,44 9,64 8,30 Turcas Petrol 1,76 1,65 6,67 Türk Telekom 5,10 4,86 4,94 T.S.K.B. 0,89 0,85 4,71 Tüpraş 103,90 99,80 4,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Enka İnşaat 4,68 4,52 3,54 Ülker Bisküvi 18,51 17,90 3,41 İş Bankası (C) 4,93 4,77 3,35 Alarko Holding 4,54 4,40 3,18 Anel Elektrik 2,47 2,40 2,92 Turkcell 11,80 11,47 2,88 Eczacıbaşı İlaç 3,29 3,20 2,81 Afyon Çimento 5,73 5,58 2,69 Vakıflar Bankası 4,05 3,95 2,53 Aksa Enerji 4,22 4,12 2,43 Alarko GMYO 40,30 39,36 2,39 Albaraka Türk 1,29 1,26 2,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

