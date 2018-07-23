Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 5,06 4,65 8,82 Odaş Elektrik 5,25 4,90 7,14 Migros Ticaret 20,26 19,10 6,07 MLP Sağlık 13,55 12,79 5,94 Vakıflar Bankası 4,24 4,05 4,69 Vestel 8,78 8,42 4,28 Sasa Polyester 10,88 10,44 4,21 İhlas Gayrimenkul 1,57 1,51 3,97 Garanti Bankası 7,15 6,89 3,77 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,27 3,70 Akbank 6,85 6,62 3,47 Global Yat. Holding 3,41 3,30 3,33 Koza Madencilik 6,23 6,03 3,32 Türk Hava Yolları 16,56 16,06 3,11 İpek Doğal Enerji 5,46 5,30 3,02 GSD Holding 0,71 0,69 2,90 Anel Elektrik 2,54 2,47 2,83 Enerjisa Enerji 6,28 6,12 2,61 Şekerbank 1,23 1,20 2,50 İhlas Holding 0,41 0,40 2,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

