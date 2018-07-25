Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,86 3,22 19,88 Halkbank 7,12 6,35 12,13 Akbank 7,04 6,53 7,81 Türk Hava Yolları 17,12 15,90 7,67 Tekfen Holding 18,90 17,63 7,20 Pegasus 29,28 27,38 6,94 Çemaş Döküm 2,89 2,71 6,64 Kardemir (D) 4,33 4,08 6,13 T.S.K.B. 0,89 0,84 5,95 Garanti Bankası 7,01 6,64 5,57 Trakya Cam 4,87 4,63 5,18 Hürriyet Gzt. 1,34 1,28 4,69 Türk Telekom 4,94 4,72 4,66 Sasa Polyester 11,56 11,05 4,62 İş Bankası (C) 5,00 4,78 4,60 Vakıflar Bankası 4,15 3,97 4,53 Şişe Cam 4,86 4,65 4,52 İpek Doğal Enerji 5,59 5,35 4,49 Mavi Giyim 35,44 33,92 4,48 Park Elek.Madencilik 3,07 2,94 4,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

