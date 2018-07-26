FİNANS

Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 12,30 11,69 5,22 Alarko GMYO 42,10 40,50 3,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Özderici GMYO 5,20 5,04 3,17 Borusan Mannesmann 9,60 9,31 3,11 Arçelik 12,67 12,34 2,67 Kordsa Teknik Tekstil 7,80 7,62 2,36 Tofaş Oto. Fab. 22,02 21,52 2,32 Soda Sanayii 6,19 6,05 2,31 Doğan Holding 0,98 0,96 2,08 Otokar 70,80 69,50 1,87 Anadolu Efes 20,80 20,48 1,56 Aksa 10,86 10,70 1,50 Doğuş Otomotiv 6,33 6,24 1,44 Koç Holding 13,48 13,31 1,28 Netaş Telekom. 9,58 9,46 1,27 Mavi Giyim 35,82 35,44 1,07 Aksa Enerji 4,33 4,29 0,93 Şok Marketler 8,79 8,71 0,92 TAV Havalimanları 27,90 27,76 0,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?
Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapınŞemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.