Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,06 4,22 19,91 TAV Havalimanları 30,60 27,90 9,68 Odaş Elektrik 5,42 5,13 5,65 Anel Elektrik 2,59 2,48 4,44 Gübre Fabrik. 3,53 3,40 3,82 Şekerbank 1,25 1,21 3,31 Sasa Polyester 11,96 11,60 3,10 Enka İnşaat 4,78 4,65 2,80 Soda Sanayii 6,36 6,19 2,75 Şişe Cam 4,91 4,80 2,29 İş GMYO 0,95 0,93 2,15 Alarko GMYO 43,00 42,10 2,14 İskenderun Demir Çelik 7,96 7,80 2,05 Alarko Holding 4,60 4,51 2,00 Sabancı Holding 8,50 8,34 1,92 Turcas Petrol 1,74 1,71 1,75 Pegasus 29,20 28,72 1,67 Anadolu Cam 3,17 3,12 1,60 Türk Hava Yolları 16,70 16,45 1,52 Garanti Bankası 7,01 6,91 1,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

