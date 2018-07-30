Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,18 8,64 6,25 Aksa 11,30 10,73 5,31 Göltaş Çimento 48,20 45,80 5,24 MLP Sağlık 13,91 13,24 5,06 İş GMYO 0,99 0,95 4,21 Doğuş Otomotiv 6,62 6,36 4,09 Otokar 73,45 70,70 3,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Alarko Holding 4,77 4,60 3,70 İskenderun Demir Çelik 8,25 7,96 3,64 Şişe Cam 5,08 4,91 3,46 Petkim 4,53 4,40 2,95 Turcas Petrol 1,79 1,74 2,87 Alarko GMYO 44,22 43,00 2,84 Anadolu Cam 3,25 3,17 2,52 Coca Cola İçecek 30,00 29,30 2,39 Enka İnşaat 4,89 4,78 2,30 Kartonsan 279,90 273,80 2,23 Doğan Holding 0,99 0,97 2,06 Tofaş Oto. Fab. 22,78 22,32 2,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

