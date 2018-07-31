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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anel Elektrik 2,79 2,63 6,08 ICBC Turkey Bank 5,40 5,16 4,65 Anadolu Cam 3,40 3,25 4,62 Tekfen Holding 19,50 18,64 4,61 Alarko Holding 4,98 4,77 4,40 Aksa 11,70 11,30 3,54 Koza Altın 42,76 41,32 3,48 Koç Holding 13,91 13,51 2,96 Türk Hava Yolları 17,28 16,79 2,92 Turkcell 12,94 12,58 2,86 Koza Madencilik 6,26 6,09 2,79 Park Elek.Madencilik 3,10 3,02 2,65 İş Bankası (C) 5,08 4,95 2,63 İhlas Holding 0,41 0,40 2,50 Vakıflar Bankası 4,12 4,02 2,49 Galatasaray Sportif 1,73 1,69 2,37 Kordsa Teknik Tekstil 7,85 7,67 2,35 Good-Year 3,54 3,47 2,02 Sinpaş GMYO 0,57 0,56 1,79 Ege Endüstri 350,40 344,40 1,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.

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