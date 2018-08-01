Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,07 1,00 7,00 Ereğli Demir Çelik 11,68 11,04 5,80 Özderici GMYO 5,30 5,04 5,16 Tüpraş 112,80 107,60 4,83 Doğuş Otomotiv 6,64 6,36 4,40 MLP Sağlık 14,06 13,50 4,15 Net Holding 1,81 1,74 4,02 Pegasus 30,04 28,88 4,02 Çemaş Döküm 2,74 2,65 3,40 Kardemir (D) 4,52 4,38 3,20 Bera Holding 1,95 1,90 2,63 Turkcell 13,24 12,94 2,32 Zorlu Enerji 1,56 1,53 1,96 Ege Endüstri 356,00 350,40 1,60 Özak GMYO 2,44 2,41 1,24 Karsan Otomotiv 1,63 1,61 1,24 Göltaş Çimento 47,68 47,10 1,23 Kipa Ticaret 2,47 2,44 1,23 İskenderun Demir Çelik 8,32 8,22 1,22 T.S.K.B. 0,87 0,86 1,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

