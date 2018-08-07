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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,58 25,52 8,07 Halkbank 6,95 6,53 6,43 Net Holding 1,89 1,78 6,18 Kordsa Teknik Tekstil 8,10 7,67 5,61 Vakıflar Bankası 4,12 3,93 4,83 Özderici GMYO 5,55 5,30 4,72 Metro Holding 0,94 0,90 4,44 Akbank 6,97 6,69 4,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Çemtaş 6,05 5,82 3,95 Sabancı Holding 8,14 7,85 3,69 Ereğli Demir Çelik 12,10 11,72 3,24 Enka İnşaat 4,93 4,78 3,14 Garanti Bankası 7,02 6,81 3,08 Pegasus 31,00 30,10 2,99 Turkcell 12,54 12,21 2,70 İş Bankası (C) 5,00 4,87 2,67 İhlas Holding 0,40 0,39 2,56 Kartonsan 280,00 273,00 2,56 Coca Cola İçecek 29,64 28,90 2,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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