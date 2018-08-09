Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,20 5,20 19,23 Petkim 5,58 4,73 17,97 Good-Year 3,80 3,57 6,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Kordsa Teknik Tekstil 8,36 8,10 3,21 Ak Enerji 0,71 0,69 2,90 Afyon Çimento 5,69 5,54 2,71 Anadolu Cam 3,43 3,34 2,69 Deva Holding 4,22 4,11 2,68 ICBC Turkey Bank 5,37 5,24 2,48 Çemaş Döküm 2,53 2,47 2,43 Soda Sanayii 6,78 6,63 2,26 Bim Mağazalar 71,65 70,10 2,21 Enerjisa Enerji 5,76 5,64 2,13 Koza Altın 47,50 46,54 2,06 Netaş Telekom. 9,34 9,16 1,97 Ülker Bisküvi 17,95 17,61 1,93 Anadolu Efes 21,60 21,22 1,79 Emlak Konut GMYO 1,76 1,73 1,73 Coca Cola İçecek 30,98 30,48 1,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

