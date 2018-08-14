Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 3,96 3,30 20,00 İş Fin.Kir. 2,25 1,88 19,68 Kartonsan 307,00 274,70 11,76 Emlak Konut GMYO 1,78 1,61 10,56 Bera Holding 1,77 1,61 9,94 Fenerbahçe Futbol 23,62 21,80 8,35 Gersan Elektrik 4,22 3,91 7,93 Galatasaray Sportif 1,52 1,41 7,80 Alarko Holding 4,73 4,39 7,74 ASELSAN 27,12 25,22 7,53 Park Elek.Madencilik 2,73 2,54 7,48 Odaş Elektrik 3,94 3,67 7,36 Şekerbank 1,05 0,98 7,14 Ege Endüstri 327,70 306,00 7,09 Doğan Holding 1,27 1,19 6,72 Turcas Petrol 1,69 1,59 6,29 Arçelik 13,25 12,50 6,00 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 2,04 5,88 Karsan Otomotiv 1,45 1,37 5,84 Tümosan Motor ve Traktör 4,93 4,66 5,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

