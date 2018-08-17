Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 11,33 10,43 8,63 Soda Sanayii 7,10 6,64 6,93 Turkcell 10,97 10,26 6,92 Tekfen Holding 19,42 18,43 5,37 Tofaş Oto. Fab. 21,30 20,34 4,72 Sabancı Holding 7,19 6,90 4,20 Tüpraş 120,90 116,50 3,78 Koç Holding 14,85 14,33 3,63 Akbank 5,82 5,62 3,56 TAV Havalimanları 25,44 24,82 2,50 Şişe Cam 5,15 5,03 2,39 Kartonsan 307,00 300,50 2,16 Arçelik 12,81 12,55 2,07 Ford Otosan 54,80 53,70 2,05 Vakıflar Bankası 3,39 3,33 1,80 Afyon Çimento 4,98 4,90 1,63 Ak Enerji 0,64 0,63 1,59 Garanti Bankası 5,84 5,75 1,57 Trakya Cam 4,26 4,20 1,43 Galatasaray Sportif 1,50 1,48 1,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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