Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)GSD Holding0,730,6610,61Enka İnşaat5,144,6510,54Ege Endüstri331,10302,509,45TAV Havalimanları27,1625,446,76Galatasaray Sportif1,601,506,67Çemaş Döküm2,352,225,86Pegasus23,4422,245,40Kartonsan323,50307,005,37Yataş3,883,704,86Şişe Cam5,405,154,85Özderici GMYO6,706,404,69Gözde Girişim2,132,044,41Türk Hava Yolları16,0015,374,10Beşiktaş Futbol Yat.2,152,073,86Emlak Konut GMYO1,721,663,61Trakya Cam4,414,263,52Garanti Bankası6,035,843,25Good-Year3,663,553,10Kordsa Teknik Tekstil8,167,923,03Mavi Giyim23,3022,642,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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