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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,27 1,17 8,55 Kardemir (D) 4,33 4,00 8,25 Bera Holding 1,77 1,65 7,27 TAV Havalimanları 29,18 27,34 6,73 İş Fin.Kir. 2,35 2,21 6,33 Mavi Giyim 26,54 24,96 6,33 Kordsa Teknik Tekstil 8,78 8,26 6,30 Otokar 70,80 67,00 5,67 İhlas Holding 0,38 0,36 5,56 Ford Otosan 58,60 55,60 5,40 Anel Elektrik 2,36 2,24 5,36 Bim Mağazalar 70,30 66,85 5,16 ICBC Turkey Bank 4,92 4,68 5,13 Şekerbank 1,07 1,02 4,90 ASELSAN 26,66 25,44 4,80 Netaş Telekom. 8,25 7,89 4,56 Sinpaş GMYO 0,46 0,44 4,55 Turcas Petrol 1,66 1,59 4,40 Çemtaş 6,01 5,76 4,32 Tekfen Holding 20,98 20,14 4,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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