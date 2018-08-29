Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 14,99 13,93 7,61 TAV Havalimanları 31,10 29,18 6,58 Ege Endüstri 369,00 348,10 6,00 Kartonsan 350,00 332,00 5,42 Göltaş Çimento 44,28 42,30 4,68 Ford Otosan 61,30 58,60 4,61 Soda Sanayii 7,64 7,31 4,51 Doğuş Otomotiv 5,70 5,46 4,40 Çemaş Döküm 2,52 2,42 4,13 Şişe Cam 5,85 5,66 3,36 Odaş Elektrik 3,93 3,82 2,88 Hürriyet Gzt. 1,12 1,09 2,75 Alarko GMYO 50,00 48,78 2,50 Afyon Çimento 5,40 5,28 2,27 Bim Mağazalar 71,65 70,30 1,92 Tofaş Oto. Fab. 22,52 22,10 1,90 Çemtaş 6,12 6,01 1,83 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,21 1,65 Petkim 5,70 5,61 1,60 Albaraka Türk 1,29 1,27 1,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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