Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat. Holding 3,33 3,03 9,90 Ford Otosan 66,95 61,30 9,22 Soda Sanayii 8,10 7,64 6,02 TAV Havalimanları 32,96 31,10 5,98 Ege Endüstri 390,70 369,00 5,88 Kartonsan 369,10 350,00 5,46 Şişe Cam 6,16 5,85 5,30 Çemtaş 6,41 6,12 4,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Çemaş Döküm 2,63 2,52 4,37 Eczacıbaşı İlaç 3,70 3,57 3,64 Anel Elektrik 2,38 2,30 3,48 Göltaş Çimento 45,62 44,28 3,03 Fenerbahçe Futbol 23,48 22,80 2,98 Ereğli Demir Çelik 11,84 11,53 2,69 Trakya Cam 4,32 4,22 2,37 Emlak Konut GMYO 1,84 1,80 2,22 Good-Year 3,92 3,84 2,08 Kordsa Teknik Tekstil 8,70 8,53 1,99 Bim Mağazalar 73,00 71,65 1,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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