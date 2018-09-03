Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Anadolu Efes23,0620,9010,33ICBC Turkey Bank5,034,648,41Tat Gıda4,093,797,92Pegasus25,6823,847,72Çemtaş6,896,417,49Kardemir (D)4,494,216,65İş Fin.Kir.2,382,265,31Türk Hava Yolları17,1116,285,10Doğtaş Kelebek Mobilya1,251,195,04Tümosan Motor ve Traktör5,034,814,57Ülker Bisküvi15,5014,834,52Netaş Telekom.8,798,424,39Aksa11,6211,154,22Alarko GMYO52,4550,354,17Coca Cola İçecek29,7228,564,06Koza Altın45,7044,003,86Park Elek.Madencilik2,792,703,33Deva Holding4,073,943,30İpek Doğal Enerji5,024,873,08Gübre Fabrik.3,103,012,99(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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