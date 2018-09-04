Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,94 2,60 13,08 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Ford Otosan 67,90 65,00 4,46 Ege Endüstri 405,50 389,00 4,24 Kartonsan 380,40 365,00 4,22 Anadolu Cam 3,43 3,32 3,31 Netaş Telekom. 9,00 8,79 2,39 Aksa Enerji 4,30 4,20 2,38 Gözde Girişim 2,31 2,27 1,76 İttifak Holding 2,96 2,91 1,72 Özderici GMYO 6,45 6,35 1,57 Albaraka Türk 1,30 1,28 1,56 Ak Enerji 0,65 0,64 1,56 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 8,96 1,56 GSD Holding 0,74 0,73 1,37 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 Sabancı Holding 7,18 7,09 1,27 Alarko Holding 4,89 4,83 1,24 Trakya Cam 4,43 4,38 1,14 Sasa Polyester 9,75 9,64 1,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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