Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,50 2,31 8,23 Tat Gıda 4,43 4,11 7,79 Pegasus 26,70 25,40 5,12 Çemaş Döküm 3,09 2,94 5,10 Şişe Cam 6,30 6,00 5,00 Sasa Polyester 10,19 9,75 4,51 Trakya Cam 4,62 4,43 4,29 Alarko GMYO 53,80 51,60 4,26 Doğan Holding 1,26 1,22 3,28 Albaraka Türk 1,34 1,30 3,08 Şok Marketler 7,19 6,98 3,01 Net Holding 2,07 2,01 2,99 Tüpraş 122,40 119,00 2,86 Tofaş Oto. Fab. 23,18 22,62 2,48 Alarko Holding 5,01 4,89 2,45 İskenderun Demir Çelik 7,94 7,78 2,06 Borusan Mannesmann 8,03 7,88 1,90 Eczacıbaşı İlaç 3,76 3,69 1,90 ICBC Turkey Bank 5,12 5,05 1,39 Türk Hava Yolları 17,20 16,97 1,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

