Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 7,01 6,12 14,54 Gözde Girişim 2,69 2,50 7,60 Mavi Giyim 27,20 25,56 6,42 ICBC Turkey Bank 5,38 5,12 5,08 Çemaş Döküm 3,24 3,09 4,85 Yataş 3,71 3,57 3,92 Ege Endüstri 418,00 402,40 3,88 Koza Altın 46,60 44,98 3,60 İskenderun Demir Çelik 8,20 7,94 3,27 Trakya Cam 4,77 4,62 3,25 Tüpraş 126,20 122,40 3,10 Şok Marketler 7,40 7,19 2,92 Coca Cola İçecek 30,20 29,50 2,37 Albaraka Türk 1,37 1,34 2,24 Hürriyet Gzt. 1,11 1,09 1,83 Borusan Mannesmann 8,15 8,03 1,49 Gersan Elektrik 4,12 4,06 1,48 Migros Ticaret 13,20 13,01 1,46 Petkim 5,61 5,53 1,45 Otokar 73,00 72,00 1,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

