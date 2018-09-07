FİNANS

Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,10 4,56 11,84 Migros Ticaret 13,92 13,20 5,45 Turkcell 10,78 10,30 4,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Özderici GMYO 7,28 7,01 3,85 Koç Holding 15,40 14,93 3,15 Ülker Bisküvi 15,97 15,54 2,77 Alarko Holding 5,03 4,90 2,65 Garanti Bankası 6,15 6,01 2,33 Sinpaş GMYO 0,45 0,44 2,27 Karsan Otomotiv 1,44 1,41 2,13 Şekerbank 1,06 1,04 1,92 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,66 1,81 Akbank 5,70 5,60 1,79 Anadolu Efes 22,00 21,66 1,57 İskenderun Demir Çelik 8,32 8,20 1,46 Albaraka Türk 1,39 1,37 1,46 Net Holding 2,11 2,08 1,44 İpek Doğal Enerji 5,03 4,96 1,41 Eczacıbaşı İlaç 3,75 3,70 1,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlarSinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar
TÜSİAD: Türkiye - Almanya iş dünyası ortaklığı derinleşiyorTÜSİAD: Türkiye - Almanya iş dünyası ortaklığı derinleşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Dolarda kritik zirve öncesi düşüş

Dolarda kritik zirve öncesi düşüş

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

TÜSİAD: Türkiye - Almanya iş dünyası ortaklığı derinleşiyor

TÜSİAD: Türkiye - Almanya iş dünyası ortaklığı derinleşiyor

CHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyareti

CHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyareti

PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

Helikopter pilotu İsmet Özgür’ü 10 yıl birlikte uçtuğu arkadaşı anlattı (2)

Helikopter pilotu İsmet Özgür’ü 10 yıl birlikte uçtuğu arkadaşı anlattı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.