Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,10 4,56 11,84 Migros Ticaret 13,92 13,20 5,45 Turkcell 10,78 10,30 4,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Özderici GMYO 7,28 7,01 3,85 Koç Holding 15,40 14,93 3,15 Ülker Bisküvi 15,97 15,54 2,77 Alarko Holding 5,03 4,90 2,65 Garanti Bankası 6,15 6,01 2,33 Sinpaş GMYO 0,45 0,44 2,27 Karsan Otomotiv 1,44 1,41 2,13 Şekerbank 1,06 1,04 1,92 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,66 1,81 Akbank 5,70 5,60 1,79 Anadolu Efes 22,00 21,66 1,57 İskenderun Demir Çelik 8,32 8,20 1,46 Albaraka Türk 1,39 1,37 1,46 Net Holding 2,11 2,08 1,44 İpek Doğal Enerji 5,03 4,96 1,41 Eczacıbaşı İlaç 3,75 3,70 1,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

