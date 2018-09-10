Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,26 2,18 3,67 Özderici GMYO 7,50 7,28 3,02 Gözde Girişim 2,60 2,57 1,17 Alarko Holding 5,08 5,03 0,99 İttifak Holding 2,91 2,89 0,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,13 5,10 0,59 Borusan Mannesmann 8,27 8,23 0,49 Tüpraş 124,50 124,00 0,40 Bim Mağazalar 72,75 72,55 0,28 Sasa Polyester 9,91 9,90 0,10 Turkcell 10,78 10,78 0,00 Coca Cola İçecek 30,00 30,06 -0,20 Petkim 5,56 5,58 -0,36 Mavi Giyim 26,76 26,90 -0,52 Turcas Petrol 1,61 1,62 -0,62 Ereğli Demir Çelik 11,25 11,32 -0,62 Aselsan 25,84 26,02 -0,69 Migros Ticaret 13,80 13,92 -0,86 Türk Hava Yolları 17,00 17,15 -0,87 Bera Holding 1,75 1,77 -1,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

