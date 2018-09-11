Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,49 2,91 19,93 Türk Hava Yolları 17,95 17,00 5,59 Bera Holding 1,81 1,75 3,43 Ege Endüstri 415,50 402,70 3,18 Soda Sanayii 7,36 7,14 3,08 Pegasus 26,72 25,94 3,01 Tüpraş 128,00 124,50 2,81 Ford Otosan 63,40 61,85 2,51 Gübre Fabrik. 3,01 2,94 2,38 Çemtaş 6,61 6,46 2,32 İş GMYO 0,91 0,89 2,25 Koç Holding 15,56 15,22 2,23 Albaraka Türk 1,39 1,36 2,21 TAV Havalimanları 30,86 30,20 2,19 Kardemir (D) 4,28 4,19 2,15 İş Bankası (C) 3,97 3,89 2,06 Sasa Polyester 10,08 9,91 1,72 İhlas Gayrimenkul 1,22 1,20 1,67 Çemaş Döküm 3,12 3,07 1,63 Anadolu Cam 3,29 3,24 1,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

