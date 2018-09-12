Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,80 0,76 5,26 Ege Endüstri 436,10 415,50 4,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Tofaş Oto. Fab. 22,60 21,66 4,34 Tekfen Holding 19,80 19,20 3,13 Kardemir (D) 4,41 4,28 3,04 Mavi Giyim 27,42 26,68 2,77 Türk Telekom 3,41 3,32 2,71 Vestel 8,47 8,26 2,54 Emlak Konut GMYO 1,80 1,76 2,27 Bera Holding 1,85 1,81 2,21 Bim Mağazalar 75,20 73,60 2,17 Doğan Holding 1,16 1,14 1,75 Ford Otosan 64,40 63,40 1,58 Coca Cola İçecek 30,40 30,00 1,33 Anadolu Efes 21,82 21,60 1,02 Tat Gıda 4,02 3,98 1,01 TAV Havalimanları 31,14 30,86 0,91 Ülker Bisküvi 15,41 15,28 0,85 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,22 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

