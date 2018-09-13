Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 16,85 15,41 9,34 Migros Ticaret 14,92 13,71 8,83 Mavi Giyim 29,80 27,42 8,68 Turkcell 11,28 10,41 8,36 Garanti Bankası 6,16 5,72 7,69 Şok Marketler 7,85 7,30 7,53 Gözde Girişim 2,57 2,40 7,08 Turcas Petrol 1,71 1,61 6,21 İttifak Holding 3,65 3,44 6,10 Koza Madencilik 5,76 5,46 5,49 Odaş Elektrik 3,79 3,60 5,28 Park Elek.Madencilik 2,72 2,59 5,02 Türk Telekom 3,58 3,41 4,99 Akbank 5,70 5,44 4,78 MLP Sağlık 9,09 8,69 4,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,12 4,46 İpek Doğal Enerji 4,93 4,72 4,45 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 1,61 4,35 Trakya Cam 4,68 4,49 4,23 Yataş 3,54 3,40 4,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

