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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,54 3,21 10,28 Mavi Giyim 32,10 29,80 7,72 Albaraka Türk 1,48 1,38 7,25 Arçelik 13,60 12,90 5,43 MLP Sağlık 9,51 9,09 4,62 Türk Traktör 46,42 44,48 4,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Alarko GMYO 51,85 49,92 3,87 Kartonsan 344,40 333,20 3,36 Tüpraş 133,50 129,50 3,09 İskenderun Demir Çelik 8,41 8,17 2,94 TAV Havalimanları 30,96 30,08 2,93 Garanti Bankası 6,34 6,16 2,92 Akbank 5,86 5,70 2,81 Şok Marketler 8,07 7,85 2,80 Galatasaray Sportif 1,61 1,57 2,55 Tekfen Holding 20,62 20,12 2,49 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 1,68 2,38 İş Bankası (C) 4,14 4,05 2,22 Koç Holding 16,22 15,90 2,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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