Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,47 1,23 19,51 Metro Holding 0,87 0,79 10,13 Mavi Giyim 34,12 32,10 6,29 Şok Marketler 8,54 8,07 5,82 İhlas Holding 0,37 0,35 5,71 Soda Sanayii 7,22 6,92 4,34 MLP Sağlık 9,90 9,51 4,10 Yataş 3,64 3,50 4,00 Ege Endüstri 445,70 430,00 3,65 Borusan Mannesmann 8,80 8,50 3,53 İskenderun Demir Çelik 8,66 8,41 2,97 Kordsa Teknik Tekstil 9,39 9,12 2,96 Bim Mağazalar 77,50 75,60 2,51 Turkcell 11,17 10,91 2,36 Enerjisa Enerji 5,16 5,05 2,18 Galatasaray Sportif 1,64 1,61 1,86 Emlak Konut GMYO 1,84 1,81 1,66 Koza Altın 45,18 44,52 1,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,85 4,78 1,46 Aksa Enerji 4,22 4,16 1,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

