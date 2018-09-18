Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,23 8,70 T.S.K.B. 0,78 0,73 6,85 Çemtaş 7,15 6,76 5,77 Yataş 3,82 3,64 4,95 Tekfen Holding 21,48 20,70 3,77 Albaraka Türk 1,50 1,45 3,45 İş GMYO 0,93 0,90 3,33 ICBC Turkey Bank 5,25 5,09 3,14 Türk Hava Yolları 18,20 17,66 3,06 Gersan Elektrik 4,12 4,00 3,00 Turcas Petrol 1,73 1,68 2,98 İttifak Holding 3,50 3,40 2,94 Coca Cola İçecek 32,02 31,16 2,76 Kartonsan 345,00 336,00 2,68 Park Elek.Madencilik 2,73 2,66 2,63 Şişe Cam 6,00 5,85 2,56 Ford Otosan 60,95 59,50 2,44 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Aselsan 26,96 26,40 2,12 MLP Sağlık 10,10 9,90 2,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

