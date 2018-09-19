Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.S.K.B. 0,84 0,78 7,69 Akbank 6,28 5,85 7,35 Garanti Bankası 6,64 6,20 7,10 Emlak Konut GMYO 1,94 1,82 6,59 Türk Telekom 3,65 3,43 6,41 İttifak Holding 3,71 3,50 6,00 Vakıflar Bankası 3,29 3,13 5,11 İş Bankası (C) 4,14 3,94 5,08 Petkim 5,91 5,63 4,97 Halkbank 6,34 6,04 4,97 Şekerbank 1,07 1,02 4,90 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 1,68 4,76 ICBC Turkey Bank 5,50 5,25 4,76 Migros Ticaret 14,84 14,30 3,78 Global Yat. Holding 3,16 3,06 3,27 Netaş Telekom. 8,68 8,41 3,21 Sabancı Holding 7,17 6,97 2,87 Koza Madencilik 5,78 5,62 2,85 GSD Holding 0,74 0,72 2,78 Arçelik 13,88 13,52 2,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

