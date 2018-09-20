Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 4,65 3,91 18,87 Koza Altın 49,38 46,14 7,02 Çemaş Döküm 3,79 3,61 4,99 Koza Madencilik 6,05 5,78 4,67 Tekfen Holding 22,46 21,52 4,37 İpek Doğal Enerji 5,11 4,91 4,07 Bim Mağazalar 79,40 76,70 3,52 Otokar 72,65 70,45 3,12 Deva Holding 4,07 3,95 3,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,22 2,16 2,78 Çemtaş 7,26 7,07 2,69 Arçelik 14,25 13,88 2,67 Soda Sanayii 7,33 7,14 2,66 Turkcell 11,40 11,12 2,52 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Ege Endüstri 465,40 455,10 2,26 Kordsa Teknik Tekstil 9,69 9,51 1,89 Good-Year 3,97 3,90 1,79 İskenderun Demir Çelik 8,80 8,65 1,73 Koç Holding 16,68 16,44 1,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

