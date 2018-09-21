Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 8,79 8,24 6,67 Tüpraş 135,70 128,50 5,60 MLP Sağlık 10,69 10,19 4,91 Tümosan Motor ve Traktör 5,02 4,80 4,58 Gözde Girişim 2,60 2,50 4,00 Kartonsan 342,00 330,00 3,64 Akbank 6,35 6,13 3,59 Vakıflar Bankası 3,30 3,19 3,45 İş GMYO 0,92 0,89 3,37 ICBC Turkey Bank 5,60 5,44 2,94 Netaş Telekom. 8,78 8,53 2,93 Ülker Bisküvi 15,89 15,44 2,91 Özak GMYO 2,12 2,06 2,91 Mavi Giyim 33,92 33,02 2,73 Ereğli Demir Çelik 11,40 11,10 2,70 Koç Holding 17,13 16,68 2,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,17 2,56 Otokar 74,50 72,65 2,55 Enerjisa Enerji 5,31 5,18 2,51 İş Bankası (C) 4,10 4,00 2,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

