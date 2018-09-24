Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,07 4,46 13,68 Vakıflar Bankası 3,61 3,30 9,39 Garanti Bankası 7,14 6,61 8,02 Tat Gıda 4,39 4,11 6,81 Akbank 6,76 6,35 6,46 Sabancı Holding 7,60 7,21 5,41 Koza Madencilik 6,24 5,93 5,23 Yapı ve Kredi Bank. 1,84 1,75 5,14 MLP Sağlık 11,23 10,69 5,05 Doğuş Otomotiv 5,63 5,38 4,65 İş Bankası (C) 4,28 4,10 4,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 İpek Doğal Enerji 5,18 4,99 3,81 T.S.K.B. 0,84 0,81 3,70 Halkbank 6,39 6,17 3,57 Türk Hava Yolları 19,19 18,53 3,56 Koza Altın 51,70 50,00 3,40 Otokar 77,00 74,50 3,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,20 3,33 Anadolu Cam 3,42 3,31 3,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

