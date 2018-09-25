Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,72 3,60 3,33 Türk Traktör 47,32 45,94 3,00 Ülker Bisküvi 16,60 16,15 2,79 Şok Marketler 9,01 8,77 2,74 Özderici GMYO 5,19 5,07 2,37 Sasa Polyester 10,45 10,21 2,35 Ege Endüstri 448,00 438,00 2,28 Coca Cola İçecek 33,22 32,48 2,28 Migros Ticaret 15,50 15,18 2,11 Çemtaş 7,28 7,16 1,68 Türk Telekom 3,66 3,60 1,67 TAV Havalimanları 31,90 31,44 1,46 Koç Holding 17,35 17,10 1,46 Şişe Cam 6,29 6,20 1,45 Tofaş Oto. Fab. 22,86 22,54 1,42 Metro Holding 0,87 0,86 1,16 Koza Altın 52,30 51,70 1,16 Gözde Girişim 2,62 2,59 1,16 ASELSAN 27,62 27,32 1,10 Deva Holding 4,16 4,13 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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