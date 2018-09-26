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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 6,62 6,39 3,60 Kordsa Teknik Tekstil 9,82 9,48 3,59 Ford Otosan 63,75 61,85 3,07 Otokar 78,50 76,55 2,55 Vakıflar Bankası 3,66 3,57 2,52 MLP Sağlık 11,29 11,03 2,36 Global Yat. Holding 3,15 3,08 2,27 Şok Marketler 9,21 9,01 2,22 Aksa Enerji 4,36 4,27 2,11 Türk Hava Yolları 19,22 18,84 2,02 Garanti Bankası 7,24 7,10 1,97 Odaş Elektrik 3,78 3,72 1,61 Koza Madencilik 6,34 6,24 1,60 Özak GMYO 2,15 2,12 1,42 Tofaş Oto. Fab. 23,18 22,86 1,40 İş Bankası (C) 4,20 4,15 1,20 Coca Cola İçecek 33,62 33,22 1,20 T.S.K.B. 0,85 0,84 1,19 Tüpraş 138,90 137,30 1,17 Türk Telekom 3,70 3,66 1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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