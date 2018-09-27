Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özak GMYO 2,36 2,15 9,77 Otokar 83,20 78,50 5,99 Park Elek.Madencilik 2,90 2,76 5,07 İş Bankası (C) 4,41 4,20 5,00 Tümosan Motor ve Traktör 5,21 4,97 4,83 Ford Otosan 66,80 63,75 4,78 Akbank 6,94 6,63 4,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Garanti Bankası 7,56 7,24 4,42 Ülker Bisküvi 17,00 16,32 4,17 Tat Gıda 4,40 4,25 3,53 Migros Ticaret 15,94 15,40 3,51 Bim Mağazalar 82,25 79,90 2,94 Coca Cola İçecek 34,60 33,62 2,91 Ereğli Demir Çelik 11,25 10,96 2,65 Mavi Giyim 35,10 34,20 2,63 Sabancı Holding 7,55 7,38 2,30 Albaraka Türk 1,43 1,40 2,14 Gübre Fabrik. 3,09 3,03 1,98 Enka İnşaat 5,29 5,19 1,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

