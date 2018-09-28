Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 4,35 3,86 12,69 Özderici GMYO 5,53 5,13 7,80 MLP Sağlık 12,12 11,45 5,85 Albaraka Türk 1,51 1,43 5,59 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 1,79 5,03 Koza Madencilik 6,47 6,22 4,02 İpek Doğal Enerji 5,23 5,07 3,16 Özak GMYO 2,43 2,36 2,97 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Alarko GMYO 47,06 45,90 2,53 Eczacıbaşı İlaç 3,68 3,59 2,51 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,33 2,26 Mavi Giyim 35,86 35,10 2,17 Vakıflar Bankası 3,79 3,71 2,16 TAV Havalimanları 31,28 30,66 2,02 Garanti Bankası 7,71 7,56 1,98 Deva Holding 4,15 4,07 1,97 Şekerbank 1,10 1,08 1,85 Tat Gıda 4,48 4,40 1,82 İttifak Holding 3,58 3,52 1,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

