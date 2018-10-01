Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,64 5,23 7,84 Türk Telekom 3,79 3,64 4,12 İttifak Holding 3,70 3,58 3,35 Kartonsan 342,90 333,10 2,94 Ege Endüstri 442,00 430,00 2,79 Kordsa Teknik Tekstil 9,79 9,58 2,19 Çemaş Döküm 3,27 3,20 2,19 Koza Madencilik 6,61 6,47 2,16 Tofaş Oto. Fab. 21,70 21,38 1,50 Türk Traktör 48,66 48,00 1,37 Anel Elektrik 2,23 2,20 1,36 Odaş Elektrik 3,81 3,77 1,06 Netaş Telekom. 8,66 8,60 0,70 Vestel 8,23 8,18 0,61 Otokar 83,50 83,00 0,60 Kardemir (D) 4,08 4,06 0,49 Petkim 5,37 5,35 0,37 Tekfen Holding 21,70 21,62 0,37 Eczacıbaşı Yatırım 8,24 8,21 0,37 ASELSAN 27,66 27,58 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

