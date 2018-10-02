Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,95 3,70 6,76 TAV Havalimanları 32,02 30,30 5,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Koza Altın 51,75 50,60 2,27 Kordsa Teknik Tekstil 10,00 9,79 2,15 Coca Cola İçecek 34,52 33,80 2,13 Soda Sanayii 6,91 6,78 1,92 Şişe Cam 5,81 5,71 1,75 MLP Sağlık 12,00 11,80 1,69 Tofaş Oto. Fab. 22,00 21,70 1,38 Ereğli Demir Çelik 11,17 11,02 1,36 Anadolu Efes 21,24 21,00 1,14 Şok Marketler 8,69 8,60 1,05 Hektaş 9,38 9,29 0,97 İskenderun Demir Çelik 8,43 8,35 0,96 Otokar 84,30 83,50 0,96 Doğan Holding 1,07 1,06 0,94 İş Fin.Kir. 2,19 2,17 0,92 Çemaş Döküm 3,30 3,27 0,92 Turkcell 11,66 11,56 0,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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