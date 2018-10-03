Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 2,46 2,35 4,68 Soda Sanayii 7,11 6,91 2,89 Özak GMYO 2,43 2,37 2,53 Şok Marketler 8,90 8,69 2,42 Bim Mağazalar 82,05 80,75 1,61 MLP Sağlık 12,19 12,00 1,58 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,33 1,50 Tüpraş 132,20 130,50 1,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 4,44 1,13 Tekfen Holding 21,68 21,46 1,03 Anadolu Efes 21,44 21,24 0,94 Doğan Holding 1,08 1,07 0,93 Aksa 9,80 9,71 0,93 Türk Telekom 3,71 3,68 0,82 Sabancı Holding 7,61 7,55 0,79 ICBC Turkey Bank 5,50 5,46 0,73 Türk Traktör 47,90 47,58 0,67 Net Holding 2,06 2,05 0,49 İş Fin.Kir. 2,20 2,19 0,46 Çemtaş 7,18 7,15 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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